Россия официально вышла из Конвенции по предупреждению пыток

Россия участвовала в конвенции с 1998 года. С 1998-го по 2021-й профильный комитет по предупреждению пыток 30 раз посетил РФ, в том числе более 450 мест лишения свободы.



Президент Европейского комитета по предупреждению пыток Алан Митчелл заявил, что выход РФ означает прекращение мандата на мониторинг и контроль за местами лишения свободы. Ведомство продолжит работу в 46 государствах.



Россия вышла из конвенции еще осенью 2025 года. Соответствующий закон о денонсации документа подписал президент Владимир Путин.

