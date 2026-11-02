Россия официально вышла из Конвенции по предупреждению пыток
С 1 ноября вступил в силу выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Россия участвовала в конвенции с 1998 года. С 1998-го по 2021-й профильный комитет по предупреждению пыток 30 раз посетил РФ, в том числе более 450 мест лишения свободы.
Президент Европейского комитета по предупреждению пыток Алан Митчелл заявил, что выход РФ означает прекращение мандата на мониторинг и контроль за местами лишения свободы. Ведомство продолжит работу в 46 государствах.
Россия вышла из конвенции еще осенью 2025 года. Соответствующий закон о денонсации документа подписал президент Владимир Путин.
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