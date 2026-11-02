Пятерых человек спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане

Всего в ее составе были девять человек. Путь должен был занять около часа, но из-за шторма судно сбилось с курса, люди оказались в открытом океане.



За три месяца их отнесло примерно на 5,47 км к острову Фаннинг в Кирибати, где их заметили.



Пятерых выживших спасли в воскресенье. Сейчас о них заботится пастор местной церкви. Член парламента Каотитааке Ракороа сообщил, что группу уже осмотрели медики на острове. Он рекомендовал как можно скорее перевезти их на Киритимати. Это ближайший населенный пункт с необходимыми условиями для оказания медпомощи.

