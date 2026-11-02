Пятерых человек спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане
Пятерых человек, включая двоих детей, спасли после трехмесячного дрейфа в Тихом океане. Пострадавшие входили в группу, которая в конце июля отправилась с острова Мурило в Микронезии на соседний Руо. Об этом пишет Daily Mail.
Всего в ее составе были девять человек. Путь должен был занять около часа, но из-за шторма судно сбилось с курса, люди оказались в открытом океане.
За три месяца их отнесло примерно на 5,47 км к острову Фаннинг в Кирибати, где их заметили.
Пятерых выживших спасли в воскресенье. Сейчас о них заботится пастор местной церкви. Член парламента Каотитааке Ракороа сообщил, что группу уже осмотрели медики на острове. Он рекомендовал как можно скорее перевезти их на Киритимати. Это ближайший населенный пункт с необходимыми условиями для оказания медпомощи.
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