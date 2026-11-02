СМИ: В супермаркетах Европы произошла кибератака на холодильники

Известно, что из-за предполагаемой атаки вышли из строя устройства в десятках магазинов по всей Бельгии и Люксембургу. Торговые точки в Швеции, Эстонии и Ирландии также сообщали о подобных инцидентах.



Ранее государственные сайты по всему миру отключились из-за уязвимости в популярном языке программирования PHP. Он лежит в основе значительной части интернета.

