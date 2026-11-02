Онищенко поддержал идею увеличить возраст молодежи до 40 лет
Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал предложение ВЦИОМ увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. По его словам, это правильная констатация изменений, которых удалось достичь в продолжительности жизни. Об этом он сказал в беседе с NEWS.ru.
Специалист подчеркнул, что до Великой Отечественной войны средняя продолжительность жизни в стране составляла 47 лет, а сейчас — 72 года, то есть выросла почти в два раза.
Академик связал это с активным долголетием и базовыми условиями: качественной водой и питанием, а также нормальным бытом.
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