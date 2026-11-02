Онищенко поддержал идею увеличить возраст молодежи до 40 лет

Специалист подчеркнул, что до Великой Отечественной войны средняя продолжительность жизни в стране составляла 47 лет, а сейчас — 72 года, то есть выросла почти в два раза.



Академик связал это с активным долголетием и базовыми условиями: качественной водой и питанием, а также нормальным бытом.

