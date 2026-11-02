Экономист рассказал, какие долги стоит закрыть до Нового года

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян в беседе с Life.ru посоветовал россиянам до конца года проверить долги, чтобы не столкнуться с пенями, взысканием через приставов и дополнительными расходами.

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В первую очередь он рекомендует проверить налоговые уведомления. Имущественные за 2025-й нужно заплатить не позднее 1 декабря 2026-го. После начнут начислять санкции.

Также стоит закрыть просрочку по ЖКУ. До 1 января 2027-го для расчета пеней за коммунальные услуги действует специальный порядок. Применяется меньшее из двух значений: ключевая ставка ЦБ на день оплаты или в 9,5%, которая действовала 27 февраля 2022 года.

Перед праздниками нужно проверить и кредиты. Если платеж приходится на новогодние каникулы, важно заранее уточнить дату списания и оставить на счете нужную сумму. Также Хачатурян советует не оставлять на следующий год неоплаченные штрафы, алименты и задолженности по судебным решениям.

Если долг уже передали приставам, последствия станут серьезнее. Они могут списывать деньги со счетов и доходы, ограничивать имущество и выезд из РФ. Для алиментов и ряда требований о возмещении вреда последнее возможно при долге свыше 10 тыс. рублей, для большинства других — от 30 тыс. Дополнительно придется заплатить исполнительский сбор. С 2026-го он составляет 12% от суммы, но не менее 2 тыс. рублей для граждан.

Эксперт советует зайти в личные кабинеты ФНС, банка и на «Госуслуги», сделать отчеты по задолженностям и закрыть их до 31 декабря. Если сразу рассчитаться невозможно или размер долга вызывает вопросы, стоит выяснить возможность отсрочки, рассрочки или оспаривания начисления.

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ФОТО: ТАСС
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