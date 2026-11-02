Силовики сообщили о ликвидации двух украинских офицеров

Двоих офицеров ВСУ ликвидировали на Украине после точного удара по объекту противовоздушной обороны в Киеве. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

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Вооруженные силы Российской Федерации разобрались с офицером 138-й радиотехнической бригады майором Александром Коноваловым — он участвовал в АТО — и лейтенантом Андреем Карапкой из Черновицкой области.

Ранее российская армия уничтожила пункт управления дронами ВСУ с иностранными наемниками. Воздушная разведка обнаружила скопление до четырех человек. Они находились возле аппаратуры.

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ФОТО: AP / ТАСС
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