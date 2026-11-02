«Всегда так в жизни, говоришь: ну всё, мы уже всё, что могли, собрали, наверное, и хватит. Уже и так никто пока в ближайшем обозримом будущем вряд ли это сможет повторить. Собрать восемь городов и восемь стадионов - это вообще первый раз в истории России такое произошло. А потом выходишь со сцены и думаешь: как же это было здорово. Наверное, нужно будет еще разочек это сделать. Всё возможно. "Лужники" уже стоят в следующем году, будем смотреть, как всё пойдет дальше», - отметил музыкант.

В июле Жуков говорил НСН, что к выступлению в Санкт-Петербурге планирует выйти на цифру в 500 тысяч зрителей, в октябре прогноз скорректировался до 400 тысяч. По его словам, окончательные цифры будут понятны к концу года, но это - не главное.

«Мы сможем сказать это только к концу года. Пока еще мы не занимались подсчетами, да и цели такой не стояло посчитать каждого. Наша задача была сделать качественные концерты. Сейчас у меня прекрасное ощущение проделанной работы. Это прекрасное окончание большого стадионного тура к 30-летию группы, но гастроли продолжаются, и еще много городов успеют нас увидеть в этом году. Поэтому подводить итоги рано», - заключил собеседник НСН.

Рэпер из Ростова Баста (Василий Вакуленко) в конце августа 2026 года дал три подряд концерта в «Лужниках» (один совместно с Гуфом), на которых собрались 211 тысяч зрителей, напоминает «Радиоточка НСН».