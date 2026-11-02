«Нужно еще разочек!»: Жуков собрал восемь стадионов и готов повторить рекорд
В обозримом будущем вряд ли кто-то сможет повторить такой стадионный тур, сказал в эфире НСН Сергей Жуков, не раскрыв при этом итоговую цифру по зрителям.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что допускает повторение рекордного концертного тура по футбольным стадионам России.
31 октября группа Жукова собрала аншлаг на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершив тем самым рекордный тур по стадионам страны. В него также вошли два концерта в «Лужниках» и выступления в Екатеринбурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде. Еще один стадионник в Ростове-на-Дону был отменен из-за угрозы беспилотников, вместо него музыканты дали три концерта в местном дворце спорта. Жуков выразил уверенность, что такое в ближайшем будущем не повторит никто… кроме группы «Руки вверх!».
«Всегда так в жизни, говоришь: ну всё, мы уже всё, что могли, собрали, наверное, и хватит. Уже и так никто пока в ближайшем обозримом будущем вряд ли это сможет повторить. Собрать восемь городов и восемь стадионов - это вообще первый раз в истории России такое произошло. А потом выходишь со сцены и думаешь: как же это было здорово. Наверное, нужно будет еще разочек это сделать. Всё возможно. "Лужники" уже стоят в следующем году, будем смотреть, как всё пойдет дальше», - отметил музыкант.
В июле Жуков говорил НСН, что к выступлению в Санкт-Петербурге планирует выйти на цифру в 500 тысяч зрителей, в октябре прогноз скорректировался до 400 тысяч. По его словам, окончательные цифры будут понятны к концу года, но это - не главное.
«Мы сможем сказать это только к концу года. Пока еще мы не занимались подсчетами, да и цели такой не стояло посчитать каждого. Наша задача была сделать качественные концерты. Сейчас у меня прекрасное ощущение проделанной работы. Это прекрасное окончание большого стадионного тура к 30-летию группы, но гастроли продолжаются, и еще много городов успеют нас увидеть в этом году. Поэтому подводить итоги рано», - заключил собеседник НСН.
Рэпер из Ростова Баста (Василий Вакуленко) в конце августа 2026 года дал три подряд концерта в «Лужниках» (один совместно с Гуфом), на которых собрались 211 тысяч зрителей, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью
- Юрист объяснил, как сохранить деньги по ПДС для близких
- Суд завершил спор о товарном знаке организатора концерта Канье Уэста
- Экономист рассказал, какие долги стоит закрыть до Нового года
- «Нужно еще разочек!»: Жуков собрал восемь стадионов и готов повторить рекорд
- Экс-стилист Лерчек получила 3,5 года условно за поддельные сумки
- Россия официально вышла из Конвенции по предупреждению пыток
- Онищенко поддержал идею увеличить возраст молодежи до 40 лет
- «Уверен в Черчесове!»: Семин считает, что «Ахмат» поторопился с отставкой тренера
- Пятерых человек спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане