В Минобороны Британии заявили о законном праве Украины наносить удары по РФ

По его мнению, такие удары могут осуществляться с целью нарушить логистику военных поставок, при этом Москва, по схожему принципу, может обстреливать украинские линии снабжения.

«Цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику... Выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — подчеркнул Хиппи.

Он добавил, что такие действия могут считаться законными только «при условии, что ударам не подвергается мирное население».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска ударом высокоточных ракет большой дальности вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, сообщает RT.

