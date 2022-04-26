В Минобороны Британии заявили о законном праве Украины наносить удары по РФ
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по объектам на территории России, сообщает ТАСС.
По его мнению, такие удары могут осуществляться с целью нарушить логистику военных поставок, при этом Москва, по схожему принципу, может обстреливать украинские линии снабжения.
«Цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику... Выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — подчеркнул Хиппи.
Он добавил, что такие действия могут считаться законными только «при условии, что ударам не подвергается мирное население».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска ударом высокоточных ракет большой дальности вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, сообщает RT.
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