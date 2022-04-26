Захарова усомнилась в наличии интеллекта у руководства Минобороны Британии

Комментируя заявление замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймса Хиппи о легитимности ударов Украины по территории России ради нарушения логистики военных поставок, она отметила, что по этой же логике российские военные могут атаковать военные цели на территории стран НАТО.

«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», - указала Захарова.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по объектам на территории России с целью нарушить логистику военных поставок, а ВС РФ, по схожему принципу, могут обстреливать украинские линии снабжения.

