«Украинские Махно»: В Приднестровье назвали виновных в атаках на республику
Жители Молдавии не хотят кровопролития и войны с Приднестровьем, однако ее власти хотят их "перековать", сказал в эфире НСН политик Александр Щерба.
Атаки на Приднестровье являются точечными акциями отдельных украинских полевых командиров, призванными посеять панику, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.
Ранее во вторник власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили об атаках на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк.
«Когда оружие раздается большому количеству народа, и эти подразделения начинают жить своей жизнью, оно периодически начинает стрелять не только там, где раздается, но и в прилегающих районах. Поэтому мы видим бесконтрольное применение оружия со стороны украинских подразделений в приграничных районах России, и у нас в Приднестровье происходят события. Это какие-то разрозненные, точечные локальные акции», - сказал Щерба.
Он сравнил происходящее в ПМР со временами батьки Махно.
«Как это назвать? Акт агрессии, возмездия или устрашения со стороны отдельных военизированных формирований и полевых командиров Украины, - у большинства приднестровцев в этом сомнений нет. Это делается, чтобы посеять панику. К сожалению, история повторяется, когда-то здесь было так называемое Гуляйполе, когда тачанки батьки Махно и другие бандформирования устрашали население. При этом они были и не за белых, и не за красных, а сами за себя», - напомнил экс-спикер парламента Приднестровья.
При этом Щерба высказал мнение, что жители Молдавии не хотят воевать с Приднестровьем.
«Я уверен, что население Молдовы не готово воевать. Они живут мирной жизнью и картинки войны, которые публикуют СМИ, однозначно не несут в себе ничего, кроме сожаления и страха. Я не думаю, что молдавский народ хочет кровопролитий. А какие цели преследуют политики, можно только догадываться , с учетом того, что Молдова семимильными шагами пытается применить то, что происходит на Украине», - подчеркнул бывший политик.
При этом он высказал мнение, что руководство Молдавии, хочет сделать из жителей этой страны «Иванов, родства не помнящих».
«Стремление к евроинтеграции, несмотря на то, что значительная часть жителей Молдовы не сторонники этого и этот вопрос раскалывает общество, свидетельствует о том, что политические амбиции стоят выше интересов граждан. Таких решений очень много. И запрет Георгиевской ленточки – это борьба на за юрисдикцию, а за менталитет людей, которых хотят "перековать", сделать "Иванами, родства не помнящими" и оторвать от великих свершений всей архитектуры мирового сообщества, торжества союзников в Берлине, когда был повержен нацизм – немецкий, румынский, болгарский, венгерский, - который не имеет национальной принадлежности и как душеуничтожающая религия может приживаться в любых странах», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил НСН, что жители Приднестровье сегодня «находятся в изоляции», поэтому коридор к России для них жизненно важен. По его мнению, Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
Со своей стороны, военный историк Евгений Норин в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что Молдавия в ближайшее время может вступить в войну с Приднестровьем. А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и вовсе заявил, что Румыния и Украина готовятся к «зачистке» Приднестровья, где находится российская группа войск.
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