«Украинские Махно»: В Приднестровье назвали виновных в атаках на республику

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил НСН, что жители Приднестровье сегодня «находятся в изоляции», поэтому коридор к России для них жизненно важен. По его мнению, Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.

Со своей стороны, военный историк Евгений Норин в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что Молдавия в ближайшее время может вступить в войну с Приднестровьем. А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и вовсе заявил, что Румыния и Украина готовятся к «зачистке» Приднестровья, где находится российская группа войск.

