Эксперт Щербаченко объяснил, почему мошенники продолжают обманывать россиян

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что аферисты работают по проверенным скриптам и отработанным схемам психологического воздействия.

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Злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, чтобы жертва не успела обдумать ситуацию. Они стремятся вызвать сильные эмоции — страх или радость, чтобы лишить бдительности. Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими.

Также мошенники используют типичные «крючки»: «безопасный счет», «ваш аккаунт взломали», «внезапные бонусы» или «компенсации», а для якобы обычной сделки присылают сомнительные ссылки.

Эксперт советует при любом сомнении класть трубку и самому перезванивать в организацию по официальному номеру. Информация есть на сайте компании или с обратной стороны той же банковской карты.

Недавно сообщали, что мошенники нацелились на 20-летних и 45-летних граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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