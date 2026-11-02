Эксперт Щербаченко объяснил, почему мошенники продолжают обманывать россиян

Злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, чтобы жертва не успела обдумать ситуацию. Они стремятся вызвать сильные эмоции — страх или радость, чтобы лишить бдительности. Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими.



Также мошенники используют типичные «крючки»: «безопасный счет», «ваш аккаунт взломали», «внезапные бонусы» или «компенсации», а для якобы обычной сделки присылают сомнительные ссылки.



Эксперт советует при любом сомнении класть трубку и самому перезванивать в организацию по официальному номеру. Информация есть на сайте компании или с обратной стороны той же банковской карты.



Недавно сообщали, что мошенники нацелились на 20-летних и 45-летних граждан.

