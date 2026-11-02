Эксперт Щербаченко объяснил, почему мошенники продолжают обманывать россиян
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что аферисты работают по проверенным скриптам и отработанным схемам психологического воздействия.
Злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, чтобы жертва не успела обдумать ситуацию. Они стремятся вызвать сильные эмоции — страх или радость, чтобы лишить бдительности. Людей постоянно подгоняют, не давая времени подумать или посоветоваться с близкими.
Также мошенники используют типичные «крючки»: «безопасный счет», «ваш аккаунт взломали», «внезапные бонусы» или «компенсации», а для якобы обычной сделки присылают сомнительные ссылки.
Эксперт советует при любом сомнении класть трубку и самому перезванивать в организацию по официальному номеру. Информация есть на сайте компании или с обратной стороны той же банковской карты.
Недавно сообщали, что мошенники нацелились на 20-летних и 45-летних граждан.
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