Киев, Харьков и Донбасс: Стрелков назвал условие быстрого завершения спецоперации

Экс-глава Минобороны ДНР также подчеркнул, что в штурме Одессы нет необходимости. При этом он добавил, что российский десант можно было бы высадить в городе Измаиле, чтобы отрезать Украину от снабжения через Румынию.

«Не вижу никакой необходимости в какой-то десантной операции на Одессу, потому что в городе сосредоточены достаточно крупные силы противника. Вступать с ними в бой, высаживать десант и нести потери не имеет особого смысла. Гораздо больший успех мог бы принести обход со стороны Николаева. С другой стороны, есть резоны высадить десант, но не на саму Одессу, а на Измаил, чтобы таким образом отрезать Украину от снабжения через Румынию. Но здесь военная целесообразность должна оцениваться командованием российских войск. Полагаю, что до завершения мариупольской операции никакого десанта там не будет», - резюмировал Стрелков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.

