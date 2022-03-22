Киев, Харьков и Донбасс: Стрелков назвал условие быстрого завершения спецоперации
Если уничтожить донецкую и харьковскую группировки, то Украина потеряет более трети своих вооруженных сил, если дать им отступить - операция затянется, заявил НСН Игорь Стрелков.
Абсолютно все города на Украине являются ключевыми для успеха спецоперации России, но сейчас необходимо взять Киев и Мариуполь, а также уничтожить харьковскую и донецкую группировки противника, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой области. Между тем Народная милиция ЛНР взяла под свой контроль населенные пункты Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное и Богуславское.
«Ключевыми являются все города. Чтобы спецоперацию завершить, надо брать все: и Киев, и все остальное. Шансов по-другому изменить ситуацию просто не существует. На сегодняшний день также Мариуполь еще не взят, на его взятие потребуется как минимум несколько дней», - сказал Стрелков.
По его словам, на сегодняшний день важно окружить донецкую и харьковскую группировки противника. Стрелков отметил, что нужно сосредоточить силы на их уничтожении, а не на вытеснении.
«Если она (донецкая группировка противника - ред. НСН) не будет окружена, а будет просто вытеснена с территории Донбасса, то боевые действия не закончатся. Они продолжатся на границах Донбасса и дальше. Вторым этапом – окружение Харькова и харьковской группировки противника, а также ее уничтожение. Потеряв эти две крупнейшие группировки, противник лишится более трети своих вооруженных сил. В случае, если они не будут окружены и смогут отступить к Днепру, спецоперация будет длиться практически бесконечно. Ни о каком окончании спецоперации в несколько месяцев тогда и речи не пойдет», - сказал Стрелков.
Экс-глава Минобороны ДНР также подчеркнул, что в штурме Одессы нет необходимости. При этом он добавил, что российский десант можно было бы высадить в городе Измаиле, чтобы отрезать Украину от снабжения через Румынию.
«Не вижу никакой необходимости в какой-то десантной операции на Одессу, потому что в городе сосредоточены достаточно крупные силы противника. Вступать с ними в бой, высаживать десант и нести потери не имеет особого смысла. Гораздо больший успех мог бы принести обход со стороны Николаева. С другой стороны, есть резоны высадить десант, но не на саму Одессу, а на Измаил, чтобы таким образом отрезать Украину от снабжения через Румынию. Но здесь военная целесообразность должна оцениваться командованием российских войск. Полагаю, что до завершения мариупольской операции никакого десанта там не будет», - резюмировал Стрелков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Автоэксперт рассказал о способах защиты машины от угона
- Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени
- «Вырывают язык»: Небензя о ликвидации присутствия российских СМИ в мире
- Космонавт Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян
- Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить членства в Совбезе ООН
- СМИ: врачи пожаловались на нехватку 80 препаратов в России
- Минтранс: Россия потеряла 78 самолетов из 1367 из-за санкций
- «Неперспективно». Хинштейн оценил возможное наказание за использование VPN
- СМИ: Компания Red Wings вернет самолеты Airbus собственникам
- Минюст предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru