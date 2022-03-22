В ДНР сообщили об освобождении около половины площади Мариуполя
Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) освободили уже около половины площади Мариуполя. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», — рассказал замминистра в эфире Первого канала.
Также Безсонов рассказал об установленных попытках украинских националистов покинуть Мариуполь под видом гражданского населения.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за последние сутки из города удалось эвакуировать 619 человек, в том числе 134 ребенка, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- СМИ: Компания Red Wings вернет самолеты Airbus собственникам
- Минюст предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям
- В ДНР сообщили об освобождении около половины площади Мариуполя
- «ВКонтакте» заблокировала страницы Алексея Навального и Ильи Яшина
- В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
- «Аэроэкспресс» запустил автобусы в аэропорт «Домодедово»
- Медведев назвал исторически оправданным отказ РФ от обсуждения мира с Японией
- На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
- Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
- Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru