В ДНР сообщили об освобождении около половины площади Мариуполя

«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», — рассказал замминистра в эфире Первого канала.

Также Безсонов рассказал об установленных попытках украинских националистов покинуть Мариуполь под видом гражданского населения.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за последние сутки из города удалось эвакуировать 619 человек, в том числе 134 ребенка, отмечает телеканал «360».

