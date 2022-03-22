Пасечник: Дополнительная мобилизация в ЛНР пока не требуется

Обстановка на фронте в Луганской народной республике напряженная, но дополнительного добора военных пока не требуется. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, силы ЛНР к настоящему моменту освободили уже почти 80% территории республики. Пасечник подчеркнул, дополнительный набор военнослужащих будет проведен в том случае, если их будет не хватать.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМобилизацияЛНР
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