Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное
Подразделения российских вооруженных сил продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
Также сообщается, что подразделения народной милиции Луганской республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское, продолжается уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.
Ранее расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» подбил ва штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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