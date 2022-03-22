Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное

Инвестиции в экономику Москвы в 2021 году приблизились к 5 трлн рублей До 71 увеличится число центров долголетия в Москве к концу года Власти столицы скорректировали проект восстановления парка «Покровское-Стрешнево» Цикл открытых лекториев пройдет в центре занятости «Моя карьера» с 24 марта Москва продолжает аукционы по недвижимости