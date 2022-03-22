Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное

Подразделения российских вооруженных сил продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

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Также сообщается, что подразделения народной милиции Луганской республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское, продолжается уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.

Ранее расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» подбил ва штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ЛНРДНРМинобороны РФИгорь Конашенков
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