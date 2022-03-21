Минобороны: Российские десантники вытеснили ВСУ из пригорода Киева
Воздушно-десантные войска РФ захватили в Киевской области бронетехнику и оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вытеснили украинских военных из пригородов Киева. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство опубликовало видео с захваченным вооружением в своем Telegram-канале.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним», — отмечается в сообщении Минобороны.
В частности, российские десантники захватили немецкие гранатометы Panzerfaust 3 и пистолеты-пулеметы MP-38/40, отмечает Ura.ru.
Технику и вооружение ВСУ, изъятые российскими военными, передадут военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, пишет Газета.ру.
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