«Начнется зачистка»: Россия наступает в ДНР, на очереди – Артемовск
Российские войска взяли под контроль Верхнее Водяное, за село Клещеевка идут сложные бои, тем временем Украина опасается полномасштабного наступления России в годовщину спецоперации.
Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Верхнее Водяное (к северу от Песок – ред. НСН) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — заявил он.
Верхнее Водяное находится под Донецком. Населенный пункт считается одним из стратегических при взятии под контроль всей территории Донецкой народной республики.
Между тем украинские войска продолжают обстрелы Донбасса. В ночь на 17 января ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР. Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован по направлению Константиновка — населенный пункт Харцызск.
При этом Киев начал переброску войск в район Соледара и Артемовска (Бахмута). Как сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, часть сил была переброшена с участка фронта в регионе. По его словам, на Запорожском направлении остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальной обороны. В тот же день газета El Pais написала, что военные из двух украинских батальонов, которые находились в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов.
Тем временем ЧВК «Вагнер» продолжает наступление, однако село Клещеевка (под Артемовском) пока не удалось взять под контроль. Как сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова, за населенный пункт идут сложные позиционные бои, но скоро он непременно окажется под контролем российской стороны.
«ЧВК «Вагнер» пока не подтверждает взятие Клещеевки. Мы уточнили информацию. Инициатива на нашей стороне, в данный момент за населенный пункт идут сложные позиционные бои. Точку ставить рано, но сомнений нет, что скоро Клещеевку освободят», - говорится в сообщении.
Как отмечал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале, взятие Клещеевки позволит «музыкантам» зайти в Артемовск с юго-запада, а также развить наступление на населенный пункт Красное. По словам Симонова, украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление, потому что понимают стратегическую значимость этого населенного пункта.
Зато ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль станцию Соль под Артемовском и прилегающий к ней поселок. Об этом сообщил военкор Ярем в своем Telegram-канале. По его словам, населенный пункт является важным транспортным узлом, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ. Также Ярем указал, что взятие Соли положительно скажется на развивающемся наступлении на северные окраины Артемовска.
Между тем секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что власти Киева опасаются полномасштабного наступления Вооруженных сил РФ в годовщину начала специальной военной операции. Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить оружие у стран Запада.
«Это может быть годовщина (СВО — ред. НСН). Для них (России – ред. НСН) эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день, и мы готовимся», — приводит РБК-Украина слова Данилова.
Так же считает и лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что февраль станет ключевым в проведении спецоперации – начнется зачистка Украины.
«Февраль – ключевой, начнется зачистка Украины. Справиться они не смогут, они будут вынуждены везти несколько корпусов под видом миротворцев, наемников румынских, прибалтийских и нам предстоит с этим бороться уже совсем по-другому. Именно по этому Герасимову (Валерий, начальник Генштаба Минобороны, - прим. НСН) поручено руководство СВО)», - сказал Клинцевич.
Ранее, 15 января, президент России Владимир Путин заявил, что динамика специальной военной операции на Украине положительная. По его словам, все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба.
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