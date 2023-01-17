«Начнется зачистка»: Россия наступает в ДНР, на очереди – Артемовск

«Верхнее Водяное (к северу от Песок – ред. НСН) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — заявил он.

Верхнее Водяное находится под Донецком. Населенный пункт считается одним из стратегических при взятии под контроль всей территории Донецкой народной республики.

Между тем украинские войска продолжают обстрелы Донбасса. В ночь на 17 января ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР. Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован по направлению Константиновка — населенный пункт Харцызск.