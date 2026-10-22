«Начнем с того, что Шестаков — это фигура, которая называлась экспертами в качестве наиболее вероятного претендента на роль губернатора Приморья. Во-первых, это выпускник “Школы губернаторов”, он готов и способен работать в соответствии с самыми высокими стандартами. Во-вторых, у него большой управленческий опыт на должности мэра Владивостока, на которой добился хороших результатов. Приморский край и Владивосток находятся в зоне особого внимания с точки зрения федеральной власти, геополитики и того, что это динамично развивающийся регион. У команды Кожемяко и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева также большой управленческий опыт, и в этом смысле это выглядит логичным переходом. Президент, как и всегда, принял очень верное кадровое решение. Правда, выдавить “Луну”, о которой говорил президент, из Приморского края за одну ночь не получится — все же не в сказке живем. Но то, что Шестаков с этой задачей справляется и понимает это как задачу, мы, безусловно, видим», — сказал Потуремский.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов был назначен на должность вице-премьера. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

