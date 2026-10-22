Кто «выдавит Луну»: Политолог объяснил назначение Шестакова врио губернатора Приморья
Мэр Владивостока Константин Шестаков изначально считался наиболее вероятным претендентом на эту должность, сказал НСН Виктор Потуремский.
Президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Приморского края Константина Шестакова, поскольку у него успешный опыт работы на посту мэра Владивостока, кроме того, Шестаков — выпускник «Школы губернаторов», заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Экс-глава Владивостока Константин Шестаков был назначен врио губернатора Приморья, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Шестаков сменил на посту главы Приморского края Олега Кожемяко, который ранее был назначен вице-премьером — полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В беседе с Шестаковым Путин подчеркнул, что Дальний Восток нужно развивать, чтобы люди ехали туда жить «не как на Луну». Шестаков пообещал оправдать доверие главы государства. Потуремский объяснил, почему Путин остановил свой выбор именно на Шестакове.
«Начнем с того, что Шестаков — это фигура, которая называлась экспертами в качестве наиболее вероятного претендента на роль губернатора Приморья. Во-первых, это выпускник “Школы губернаторов”, он готов и способен работать в соответствии с самыми высокими стандартами. Во-вторых, у него большой управленческий опыт на должности мэра Владивостока, на которой добился хороших результатов. Приморский край и Владивосток находятся в зоне особого внимания с точки зрения федеральной власти, геополитики и того, что это динамично развивающийся регион. У команды Кожемяко и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева также большой управленческий опыт, и в этом смысле это выглядит логичным переходом. Президент, как и всегда, принял очень верное кадровое решение. Правда, выдавить “Луну”, о которой говорил президент, из Приморского края за одну ночь не получится — все же не в сказке живем. Но то, что Шестаков с этой задачей справляется и понимает это как задачу, мы, безусловно, видим», — сказал Потуремский.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов был назначен на должность вице-премьера. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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