Кто заплатит папе? Кому поможет увеличение срока больничного на ребенка
Если мама попала из роддома в больницу, оставшемуся со здоровым ребенком папе не дадут больничный, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Увеличение срока максимального больничного на ребенка поможет одиноким родителям в безвыходной ситуации и не должно пугать работодателей, заявила в интервью НСН председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил об увеличении на 30 дней максимального срока оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком, который на сегодня составляет от 45 до 120 дней в год. Буцкая считает, что это не приведет к проблемам родителей с трудоустройством, поскольку дети – это «корень», удерживающих людей на работе.
«Семья и дети — это корень, который держит сотрудника, он не будет скакать с работы на работу. Эти мама или папа будут пробовать каким-то образом, даже находясь даже на больничном, что-то делать дистанционно и так далее. Поэтому я уверена, что любой родитель для работодателя - это лучший сотрудник, чем сотрудник, который не имеет детей. Сотрудник без ребенка может вообще не выйти на работу – свободный от обязанностей человек сегодня вышел на работу, а завтра поменял», - отметила она.
Буцкая объяснила, кому поможет нововведение, напомнив, что больничный на ребенка оплачивает не работодатель, а государство.
«Ситуации бывают разные. Например, когда требуется госпитализация, ребенок до трех лет один в больнице не лежит и невозможно его оставить. Это немногочисленные ситуации, но каждая такая история безвыходная. Если это единственный родитель, что ему делать, когда ребенок продолжает лежать в больнице, а у него больничный уже закончился? Это прекрасно, что сейчас принято такое решение. При этом не все понимают, что такой больничный оплачивает не работодатель. Кому-то стыдно уйти в отпуск, потому что кажется, что у работодателя тяжелое время и нет денег, но за больничный платит не он, а государство», - разъяснила глава «Совета матерей».
При этом она указала на проблему с больничными пап.
«Есть еще один момент, который также требует решения правительства. Когда мама рожает ребенка, она находится в отпуске по беременности и родам, который состоит из двух частей - 70 дней до родов и 70 дней после. Но если с ее здоровьем что-то случилось и она из роддома сразу попадает во взрослую больницу, ребенка взять туда нельзя и с ним сидит папа. Но если папа находится дома со здоровым новорожденным ребенком, ему не дадут больничный, потому что ребенок не болеет. Этот вопрос остается нерешенным и в итоге папа либо сидит бесплатно, то есть он берет неоплачиваемый отпуск, либо приходится, «подмигивая» врачам, придумывать какие-то заболевания у ребенка, чтобы папе дали больничный. Такие ситуации встречаются достаточно часто», - заключила собеседница НСН.
Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер ранее рассказала в пресс-центре НСН, почему первоклассники часто болеют. Она назвала стрессом для родителей переход детей из садика в школу.
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