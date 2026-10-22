Увеличение срока максимального больничного на ребенка поможет одиноким родителям в безвыходной ситуации и не должно пугать работодателей, заявила в интервью НСН председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил об увеличении на 30 дней максимального срока оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком, который на сегодня составляет от 45 до 120 дней в год. Буцкая считает, что это не приведет к проблемам родителей с трудоустройством, поскольку дети – это «корень», удерживающих людей на работе.