Песков: Назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации.

Он отметил, что не может ничего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, передает РИА Новости.

«Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - заявили ранее в военном ведомстве.