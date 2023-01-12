Песков: Назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации.

Он отметил, что не может ничего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, передает РИА Новости.

«Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - заявили ранее в военном ведомстве.

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Песков подтвердил, что решение связано с «расширением масштаба задач стоящих».

11 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства СВО. Командующим Объединённой группировкой войск (сил) стал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, а Сергей Суровикин стал заместителем Герасимова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияПесков
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