Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту. Об этом рассказали в Кремле.

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Глава РФ подчеркнул, что Москва с самого начала кризиса была за мирное разрешение, в том числе с периода минских соглашений, и сейчас хочет договориться и искать пути для завершения проблем с соседним государством.

Путин добавил, что целью переговоров с Вашингтоном и Киевом будет выход к окончательному миру и обеспечению безопасности России. По его мнению, здесь же стоит обсудить обстановку во всей Европе.

До этого рассказывали, почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ.

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ФОТО: РИА Новости
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