Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Глава РФ подчеркнул, что Москва с самого начала кризиса была за мирное разрешение, в том числе с периода минских соглашений, и сейчас хочет договориться и искать пути для завершения проблем с соседним государством.



Путин добавил, что целью переговоров с Вашингтоном и Киевом будет выход к окончательному миру и обеспечению безопасности России. По его мнению, здесь же стоит обсудить обстановку во всей Европе.



До этого рассказывали, почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ.

