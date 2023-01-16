«Февраль - ключевой»: Полковник запаса Клинцевич рассказал о начале зачистки на Украине
В феврале начнется новая фаза спецоперации под командованием начальника Генштаба Герасимова, заявил НСН офицер Франц Клинцевич.
Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич заявил НСН, что февраль станет ключевым в проведении спецоперации – начнется зачистка Украины.
Ранее стало известно, что США приступили к расширенному обучению очередных украинских военных в Германии. На этот раз подготовку разом пройдут примерно 500 военнослужащих ВСУ, обучение займет около двух месяцев. Клинцевич считает, что в феврале начнется зачистка Украины.
«Они не учли главного – наши потенциальные возможности в оборонке. Февраль – ключевой, начнется зачистка Украины. Справиться они не смогут, они будут вынуждены везти несколько корпусов под видом миротворцев, наемников румынских, прибалтийских и нам предстоит с этим бороться уже совсем по-другому. Именно по этому Герасимову (Валерий, начальник Генштаба Минобороны, - прим. НСН) поручено руководство СВО)», - сказал Клинцевич.
Собеседник НСН отметил, что еще осенью западные страны говорили о подготовке 5 тысяч украинских военных.
«Все они прошли подготовку и находятся там (в зоне боевых действий, - прим. НСН). Ведь давно танки Leopard, Challenger, Abrams находятся на территории Украины. Это говорит о серьезной подготовке к противостоянию с Россией. В качестве нагрузки скоро F-16 будут на территории Украины с украинскими летчиками. Технику, которую американцы доставля.т в Восточную Европу, идет на замену той, что есть в Польше, Германии, Румынии, а замененная техника затем идет на Украину», - пояснил Клинцевич.
Ранее Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что Россия больше не делает ставку на количество ядреного оружия, а переходит к качеству.
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