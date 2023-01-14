Рогов: Судьба спецоперации решается в Петербурге
Судьба специальной военной операции на Украине решается в Санкт-Петербурге. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что неожиданно был вынужден «встречать старый Новый год в Санкт-Петербурге». Как отметил Рогов, в Северной столице не раз определялась судьба России.
«В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум - судьба СВО, точнее - по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал чиновник.
Между тем на Западе заявили о возможном новом наступлении российской армии в рамках спецоперации. Как пишет The Wall Street Journal, об этом могут свидетельствовать изменения в командовании СВО: теперь командующим объединенной группировкой войск на Украине стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Медведев: Премьер Японии предал память погибших при ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки
- Власти сообщили о взрывах в Харькове
- В Якутии в 50-градусный мороз столкнулись десять машин
- Рогов: Судьба спецоперации решается в Петербурге
- В США призвали отстранить Байдена от должности президента за военные преступления
- Экс-посол ЛНР: Запад заплатил Украине как камикадзе и не будет ее восстанавливать
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
- На Филиппинах 20 человек погибли из-за наводнений
- СМИ: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления
- «Я не пыталась выдумывать»: Сыгравшая Чебурашку актриса Кузьмина о съемках самого кассового российского фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru