Рогов: Судьба спецоперации решается в Петербурге

Судьба специальной военной операции на Украине решается в Санкт-Петербурге. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Западные эксперты увидели в назначении Герасимова «предвестника серьезных наступлений»

В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что неожиданно был вынужден «встречать старый Новый год в Санкт-Петербурге». Как отметил Рогов, в Северной столице не раз определялась судьба России.

«В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум - судьба СВО, точнее - по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал чиновник.

Между тем на Западе заявили о возможном новом наступлении российской армии в рамках спецоперации. Как пишет The Wall Street Journal, об этом могут свидетельствовать изменения в командовании СВО: теперь командующим объединенной группировкой войск на Украине стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкт-Петербург
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