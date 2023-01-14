Рогов: Судьба спецоперации решается в Петербурге

В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что неожиданно был вынужден «встречать старый Новый год в Санкт-Петербурге». Как отметил Рогов, в Северной столице не раз определялась судьба России.

«В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум - судьба СВО, точнее - по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал чиновник.

Между тем на Западе заявили о возможном новом наступлении российской армии в рамках спецоперации. Как пишет The Wall Street Journal, об этом могут свидетельствовать изменения в командовании СВО: теперь командующим объединенной группировкой войск на Украине стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

