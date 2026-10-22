Исправить перекос: Зачем повышать пошлины на «недружественное» вино до 200%
Повышенные пошлины на вино из недружественных стран необходимо сохранить до тех пор, пока не будет восстановлен баланс между российской и зарубежной продукцией, сказал НСН Леонид Попович.
Повышение пошлин на вино из недружественных стран с нынешних 25% до 200% сыграет на руку российскому производителю, а массовый потребитель перейдет на дешевые отечественные напитки. Об этом НСН заявил член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович.
Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила за повышение пошлин на вино из недружественных стран до 200%, сообщает ТАСС. В организации считают действующую ставку в 25% недостаточной для ограничения импорта. Напомним, в августе 2024 года правительство повысило пошлины на ввоз вина и вермутов из недружественных государств с 20% до 25%, но не менее $2 за литр. Попович назвал требование ассоциации обоснованной мерой поддержки российского производителя.
«Ставка в 200% — последовательное и обоснованное предложение со стороны ассоциации. Они давно говорили о том, что действующей ставки 25% недостаточно для того, чтобы отрегулировать цены на рынке так, как хочется российским производителям. Если пошлины повысят до 200%, это пойдет на пользу отечественным производителям, а массовый потребитель перейдет на дешевую российскую продукцию. Полагаю, что такие пошлины необходимо будет сохранить, пока не сбалансируется правильная ситуация на рынке в продажах российского и импортного вина. Пока что наблюдается перекос в пользу зарубежной продукции», — сказал Попович.
Ранее вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев заявил, что в 2026 году по-настоящему ярких прорывов на рынке виноделия не произошло, но зато наметился крепкий региональный тренд. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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