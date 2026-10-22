Повышение пошлин на вино из недружественных стран с нынешних 25% до 200% сыграет на руку российскому производителю, а массовый потребитель перейдет на дешевые отечественные напитки. Об этом НСН заявил член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович.

Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила за повышение пошлин на вино из недружественных стран до 200%, сообщает ТАСС. В организации считают действующую ставку в 25% недостаточной для ограничения импорта. Напомним, в августе 2024 года правительство повысило пошлины на ввоз вина и вермутов из недружественных государств с 20% до 25%, но не менее $2 за литр. Попович назвал требование ассоциации обоснованной мерой поддержки российского производителя.