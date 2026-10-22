Пленный солдат ВСУ рассказал о плачевном положении в украинской армии

По его словам, во время уличных рейдов без разбора забирают мужчин старше 50 лет. Раненых на позициях никто не эвакуирует, а на обучение новобранцев перед отправкой на передовую выделяют полтора часа максимум.



Военную подготовку он проходил под Хмельницким. Всего — около часа или полутора. Пленный признался, что российский плен для него стал единственным реальным шансом выжить и вернуться домой.



Недавно ВС РФ уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области из десяти батальонов.

