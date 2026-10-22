Пленный солдат ВСУ рассказал о плачевном положении в украинской армии
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о плачевном положении в рядах украинской армии. Его слова приводит Минобороны РФ.
По его словам, во время уличных рейдов без разбора забирают мужчин старше 50 лет. Раненых на позициях никто не эвакуирует, а на обучение новобранцев перед отправкой на передовую выделяют полтора часа максимум.
Военную подготовку он проходил под Хмельницким. Всего — около часа или полутора. Пленный признался, что российский плен для него стал единственным реальным шансом выжить и вернуться домой.
Недавно ВС РФ уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области из десяти батальонов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра
- Центр ФСБ отреагировал на обнаруженную ИИ уязвимость сайтов
- Кадыров уточнил, сколько бойцов из Чечни направили на СВО
- Исправить перекос: Зачем повышать пошлины на «недружественное» вино до 200%
- Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине
- Кто заплатит папе? Кому поможет увеличение срока больничного на ребенка
- Путин назвал главным из искусств театр, а не кино
- Кто «выдавит Луну»: Политолог объяснил назначение Шестакова врио губернатора Приморья
- Пленный солдат ВСУ рассказал о плачевном положении в украинской армии
- Врач рассказал о пяти лучших продуктах для поддержки иммунитета осенью