Пленный солдат ВСУ рассказал о плачевном положении в украинской армии

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о плачевном положении в рядах украинской армии. Его слова приводит Минобороны РФ.

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По его словам, во время уличных рейдов без разбора забирают мужчин старше 50 лет. Раненых на позициях никто не эвакуирует, а на обучение новобранцев перед отправкой на передовую выделяют полтора часа максимум.

Военную подготовку он проходил под Хмельницким. Всего — около часа или полутора. Пленный признался, что российский плен для него стал единственным реальным шансом выжить и вернуться домой.

Недавно ВС РФ уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области из десяти батальонов.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУ

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