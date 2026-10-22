Путин назвал главным из искусств театр, а не кино

Президент России Владимир Путин заявил, что театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Об этом он сказал на съезде Союза театральных деятелей в Большом театре, пишет «Профиль».

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По словам главы государства, театр продолжает давать импульсы многим другим направлениям. Он подчеркнул, что сфера жива и приумножает свои достоинства.

Путин уверен, что главное преимущество театра — прямой контакт со зрителями, вызывающий чувство сопричастности и сопереживания героям. Учитывая это, российский лидер не согласился с фразой, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Она стала известной благодаря воспоминаниям наркома просвещения Анатолия Луначарского. По его словам, Владимир Ленин произнес ее в беседе с ним в феврале 1922 года.

Недавно народного артиста России Владимира Машкова попросили решить проблемы региональных театров.

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ФОТО: РИА Новости
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