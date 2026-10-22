Путин назвал главным из искусств театр, а не кино

По словам главы государства, театр продолжает давать импульсы многим другим направлениям. Он подчеркнул, что сфера жива и приумножает свои достоинства.



Путин уверен, что главное преимущество театра — прямой контакт со зрителями, вызывающий чувство сопричастности и сопереживания героям. Учитывая это, российский лидер не согласился с фразой, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино».



Она стала известной благодаря воспоминаниям наркома просвещения Анатолия Луначарского. По его словам, Владимир Ленин произнес ее в беседе с ним в феврале 1922 года.



Недавно народного артиста России Владимира Машкова попросили решить проблемы региональных театров.

