СТРАХ ВАШИНГТОНА И ТЕРПЕНИЕ МОСКВЫ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник по традиции ответил на актуальные вопросы журналистов.

«Нет, таких данных нет», - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности новой волны мобилизации.

Песков призвал спокойно относиться к заявлениям посольства США, призвавшего на днях американцев «немедленно покинуть» Россию.

«Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией», - пояснил представитель Кремля.

Песков также заявил, что Россия и Украина в свое время согласовали и даже парафировали документ о мире, однако «потом внезапно, как по команде сверху, – читай, действительно по команде сверху – украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи».

Между тем, утро главы Чечни Рамзана Кадырова началось с более драматичных событий. В девять утра он рассказал о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

«8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», - написал Кадыров в Telegram, однако это была лишь прелюдия громких заявлений.

В полдень на телеканале «Россия 1», вышла программа «60 минут», в рамках которой Кадыров заверил, что российские войска возьмут Киев, если получат соответствующий приказ.

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент», - объяснил Кадыров.

Он также заявил, что все задачи в рамках СВО будут выполнены до конца года, добавив, что для обеспечения безопасности России надо забрать Харьков и Одессу.