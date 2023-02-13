«Мобилизация и капитуляция»: Кадыров и Песков о взятии Киева и страхе Вашингтона
Кадыров заявил, что пока не было приказа убить Зеленского, Песков развеял слухи о мобилизации, а Джабаров допустил капитуляцию Киева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую неделю рядом громких заявлений, касающихся спецоперации на Украине.
Он, в частности, заявил, что российские войска готовы взять Киев, указал сроки завершения СВО и объяснил, зачем наша армия уходила из завоеванных городов.
На фоне слов Кадырова и звучащих из Киева анонсов грядущих «великих событий» в Кремле заверили, что новой волны мобилизации не будет.
СТРАХ ВАШИНГТОНА И ТЕРПЕНИЕ МОСКВЫ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник по традиции ответил на актуальные вопросы журналистов.
«Нет, таких данных нет», - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности новой волны мобилизации.
Песков призвал спокойно относиться к заявлениям посольства США, призвавшего на днях американцев «немедленно покинуть» Россию.
«Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией», - пояснил представитель Кремля.
Песков также заявил, что Россия и Украина в свое время согласовали и даже парафировали документ о мире, однако «потом внезапно, как по команде сверху, – читай, действительно по команде сверху – украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи».
Между тем, утро главы Чечни Рамзана Кадырова началось с более драматичных событий. В девять утра он рассказал о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
«8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», - написал Кадыров в Telegram, однако это была лишь прелюдия громких заявлений.
В полдень на телеканале «Россия 1», вышла программа «60 минут», в рамках которой Кадыров заверил, что российские войска возьмут Киев, если получат соответствующий приказ.
«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент», - объяснил Кадыров.
Он также заявил, что все задачи в рамках СВО будут выполнены до конца года, добавив, что для обеспечения безопасности России надо забрать Харьков и Одессу.
Вместе с тем Рамзан Ахматович подчеркнул, что Россия сейчас воюет не в полную силу.
«Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы (…) А если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет - и "салам алейкум". Если дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому и Байдену, и остальным шайтанам», - предупредил чеченский лидер.
Он также объяснил, зачем российская армия сдавала некоторые города.
"Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. Для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня», - указал Кадыров.
КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ И «ДЕРЕВЕНСКИЙ САТАНИСТ»
Глава Чечни сообщил, что приказа убить президента Украины Владимира Зеленского пока не было.
«Нету такого приказа, нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал в разных кругах, и со мной даже никто про это не говорил», - рассказал Кадыров.
При этом он назвал «лучшим ходом для истории» возможное самоубийство Зеленского по аналогии с Гитлером.
«Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в свое время сделал шаг (…) И это будет для него, для нашей истории самый лучший ход», - сказал Кадыров, назвав Зеленского «деревенским сатанистом».
Со своей стороны, сенатор Владимир Джабаров заявил, что «великим событием», о котором на днях говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, могла бы стать капитуляция Киева.
Кулеба ранее заявил, что в годовщину начала спецоперации произойдут «великие события, которые запомнит Россия». По его словам, 23 и 24 февраля в Нью-Йорке будут приняты соответствующие политические решения.
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