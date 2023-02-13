Кадыров заявил о попытке отравления командира «Ахмата» Алаудинова

Помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова попытались отравить, передав генералу пропитанное ядом письмо. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Соледаром и Артемовском

Инцидент произошел 8 февраля. Адъютант командира «Ахмата» получил конверт с сообщением для Алаудинова, в котором оказалось письмо, пропитанное отравляющим веществом, пишет «Свободная пресса».

«Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков ... удалось избежать тяжких последствий», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что жизням и здоровью пострадавших ничего не угрожает, Алаудинов и адъютанты находятся в клинике в Москве, пишет РИА ФАН. Специалисты проведут анализы для выявления отравляющего вещества, кроме того, идет расследование покушения и выявление причастных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеВоеннослужащиеЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры