«Схватка и объявление войны»: Двадцатые числа февраля станут решающими для СВО

В преддверии годовщины спецоперации на Украине эксперты подводят предварительные итоги и делают прогнозы о дальнейшем развитии событий. Военные эксперты утверждают, что наступательные действия никак не привязываются к каким-либо специальным датам, политологи же предрекают решающие события именно в двадцатых числах февраля.

Так, политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале обозначил одну из таких символических дат. По его словам, 21 февраля станет показательным днем для всех участников конфликта.

«21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день. Международных правил больше нет, иногда есть «договорняки», но 21 и 24 числа это касаться не будет», - написал он.