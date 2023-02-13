«Схватка и объявление войны»: Двадцатые числа февраля станут решающими для СВО
Политологи предрекают «схватку» Байдена и Путина 21 февраля, на фронте готовятся к решающему наступлению накануне годовщины начала спецоперации.
В преддверии годовщины спецоперации на Украине эксперты подводят предварительные итоги и делают прогнозы о дальнейшем развитии событий. Военные эксперты утверждают, что наступательные действия никак не привязываются к каким-либо специальным датам, политологи же предрекают решающие события именно в двадцатых числах февраля.
Так, политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале обозначил одну из таких символических дат. По его словам, 21 февраля станет показательным днем для всех участников конфликта.
«21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день. Международных правил больше нет, иногда есть «договорняки», но 21 и 24 числа это касаться не будет», - написал он.
Политолог отметил, что американский президент Джо Байден прилетит в Польшу 20 февраля, а 21 числа планируется совместное выступление Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. В тот же день состоится послание Владимира Путина к Федеральному собранию.
«Это не случайный ряд событий и неслучайные места выбраны. Варшава, а не Париж или Берлин. Гостиный двор в Москве, а не Георгиевский зал в Кремле. Теперь Варшава - новый смотрящий в Европе от Вашингтона. А СВО перестает быть инструментом только денацификации и удаления НАТО от наших границ, теперь она становится священной войной за выживание одной из цивилизаций на планете - нашей и где же не объявить об этом, как не в народном Гостином дворе, а не в официальном Георгиевском. Это будет идеологическая схватка в прямом эфире, объявление войны по сути и старт открытого крестового похода коллективного Запада против России и её союзников», - объяснил Баширов.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден приедет с визитом в Польшу с 20 по 22 февраля. Накануне также стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по мере подготовки к оглашению послания парламенту будет формироваться список приглашенных. Мероприятие состоится в Гостином дворе.
По словам представителя Кремля, глава государства сделает акцент на текущей ситуации. Песков утвердительно ответил на предположение, что к текущей ситуации можно отнести темы, связанные с проведением специальной военной операции, экономикой, социальными проблемами.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «великие события» в годовщину начала российской специальной военной операции. Политик отметил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений.
Со своей стороны, военный корреспондент Владимир Романов ранее заявил, что решающее наступление российской армии в зоне СВО также придется на 21-24 февраля. По его словам, наступление будет идти по трем направлениям, помимо ЛНР и ДНР.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия может начать полномасштабное наступление в годовщину начала СВО — 24 февраля 2023 года. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН эту информацию не подтвердил, но отметил, что «подобные вещи держатся в секрете».
«Ведение боевых действий, в том числе, наступательного характера, мы никогда не привязываем к каким-либо датам. Все исходит из оперативной обстановки на фронте», - сказал он.
С ним согласился и экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Владимир Болдырев, который заявил НСН, что привязывать наступления к каким-то датам было бы бессмысленно.
«Я думаю, что такие вещи маловероятно могут быть символичными, зачем привязывать к каким-то датам? В это время могут ждать», - объяснил он.
На данный момент активные наступательные действия разворачиваются на Донбассе. Так основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне сообщил, что поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском, был взят российскими силами.
«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора», - сообщалось в его Telegram-канале. Там также опубликованы фото и видеозапись, подтверждающие взятие населенного пункта.
В выходные Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) высокоточным ракетным ударом поразили в Харькове цеха, где собирают бронетанковую технику для Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.
Также российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям армии Украины в районе населенных пунктов Павловка и Угледар в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и американские артиллерийские системы.
На красно-лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
На Украине сообщают о локальных направлениях атак российской армии. По данным Генштаба ВСУ, направления удара ВС РФ остаются прежними - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Также наращивается присутствие на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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