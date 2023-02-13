Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут
Российские войска готовы дойти до Киева и взять его под контроль, если будет отдан соответствующий приказ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».
Он отметил, что у России есть необходимая живая сила для этого. Он также выразил уверенность, что до конца года все задачи специальной военной операции «будут выполнены на 100%».
Ранее читатели британского издания The Daily Mail, комментируя публикацию о российском послании Европе, заявили, что поражение Киева в российско-украинском конфликте неизбежно, сообщает НСН.
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