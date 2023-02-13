Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут

Российские войска готовы дойти до Киева и взять его под контроль, если будет отдан соответствующий приказ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

СМИ: Украина является ценой США для ослабления России

Он отметил, что у России есть необходимая живая сила для этого. Он также выразил уверенность, что до конца года все задачи специальной военной операции «будут выполнены на 100%».

Ранее читатели британского издания The Daily Mail, комментируя публикацию о российском послании Европе, заявили, что поражение Киева в российско-украинском конфликте неизбежно, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры