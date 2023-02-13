Кадыров заявил, что не боится ядерной войны

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что готов к ядерной войне и «чтобы мы все погибли».

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По его словам, ему «ни капли» не страшно, в том числе, если погибнут его 14 детей.

«Ну смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», - сказал Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что президент РФ Владимир Путин «ведёт правильную политику на все 100%», поэтому ядерной войны не должно быть.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине закончится до 2023 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВойнаЯдерный УдарЧечняРамзан Кадыров
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