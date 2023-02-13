Сенатор предположил, кто «капитуляция Киева» может стать «великим событием» 23 февраля
Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров утверждает, что капитуляция Киева может стать тем «великим событием» для России, о котором говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба сообщил, что 23 и 24 февраля ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит». Он уточнил, что это будут политические, дипломатические и санкционные меры.
Российский сенатор в беседе с РИА Новости на соответствующий вопрос журналистов предположил, что, возможно, украинский министр имел ввиду капитуляцию Украины.
По словам Джабарова, он «давно не верит» подобным заявлениям, так как они, пот его мнению, «ничем не обоснованы». Сенатор назвал заявления снами, которые выдаются за явь. Он также призвал относиться к словам Кулебы спокойно.
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