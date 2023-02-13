Сенатор предположил, кто «капитуляция Киева» может стать «великим событием» 23 февраля

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров утверждает, что капитуляция Киева может стать тем «великим событием» для России, о котором говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что 23 и 24 февраля ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит». Он уточнил, что это будут политические, дипломатические и санкционные меры.