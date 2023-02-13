Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
Официальные данные о вероятности второй волны частичной мобилизации сейчас отсутствуют. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вашингтон, обращаясь к американским гражданам с призывом немедленно покинуть Россию из-за мобилизации, на самом деле хочет напугать россиян. Об этом сообщило агентство НСН.
Напомним, посольство США предупредило граждан страны о необходимости воздержаться от поездок в Россию, а находящимся на территории России американцам посоветовало срочно покинуть страну.
В дипмиссии заявили, что находящимся в России американцам могут отказать в признании двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть мобилизации и помешать их выезду из страны.
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