Мирный Донбасс - реальность или утопия? Помогут ли «четыре шага» Кравчука
На чем настаивает Украина, и что может сделать Россия в попытках прекратить войну.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а также первый президент Украины Леонид Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса. По его мнению, это прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
До этого замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске - он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе. Он рассказал, что Украина готовит новое разведение военных сил и техники на линии разграничения в Донбассе до 10 ноября. Киев также рассчитывает открыть еще два пункта пропуска на линии разграничения в районе города Счастье и поселка Золотое. По данным украинского вице-премьера Алексея Резникова, локации для четырех следующих пунктов уже выбраны, а также определены еще 19 мест, в которых вероятно проведение «гуманитарного разминирования». Однако окончательных решений еще не принято.
Накануне полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Донецкая и Луганская народные республики «пойдут своим путем», если Украина откажется от Минских соглашений.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН подтвердил готовность самопровозглашенной республики к отказу Украины от Минских договоренностей.
«В отличие от Украины, мы придерживаемся своих обязательств. У нас есть альтернативные предложения, и мы их заявим, как только Украина официально выйдет из Минских соглашений. Как только нормандской уже, надеюсь, тройкой, а не четверкой будут назначены санкции в отношении Украины, которая не выполнила международно-признанный вариант выхода из конфликта в Донбассе. Россия регулярно указывает на нарушение Украиной Минских соглашений», - сказал Мирошник.
В этом случае, отметил он, многое будет зависеть от позиции Москвы. По его словам, в Донбассе готовы, в том числе, и к сценарию вхождения в состав России.
«Альтернатива есть. Она учитывает итоги референдумов в мае 2014 года на территориях тогдашних Луганской и Донецкой областей, учитывает внутреннюю повестку и настроения людей, уставших от войны с Украиной на протяжении шести лет. Как только Украина выйдет из Минских соглашений, признает, что она является виновницей их невыполнения, мы заявим свою версию решения конфликта», - добавил представитель ЛНР.
В конце сентября полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в отсутствии прогресса в исполнении минских договоренностей. По его словам , Украина тормозит все договорённости о прекращении огня, а также что украинцы являются источником нарушения мирного режима. Грызлов призвал международных посредников потребовать от Киева ответственного отношения в целях достижения мира в юго-восточной части Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «возвращение» Крыма - его главные приоритеты. Об этом украинский лидер сообщил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Ранее местные СМИ опубликовали все пять вопросов Зеленского к гражданам страны. Они коснутся поддержки украинцами идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории ДНР и ЛНР, сокращения количества депутатов до 300, легализации марихуаны в медицинских целях и права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал опрос очередной болтовней, которая не изменит жизнь украинцев к лучшему. Дудчак раскритиковал вопрос о Донбассе.
«Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием», - сказал он. «Непонятно, какие территории они имеют в виду: которые находятся под контролем Украины или неподконтрольные? Вообще, давно надо было снять блокаду с Донбасса, установить нормальное транспортное сообщение, а не издеваться над людьми. Но это еще не скоро увидим», - сказал он.
Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса параллельно с местными выборами. Президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента России Владимира Путина. Он даже пообещал народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратят военные действия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- Назначена дата повторных парламентских выборов в Киргизии
- Сына Байдена обвинили в хранении фото несовершеннолетних
- Скончался протоиерей Димитрий Смирнов
- В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании из транспорта пассажиров без масок
- В Роспотребнадзоре предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru