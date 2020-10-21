Мирный Донбасс - реальность или утопия? Помогут ли «четыре шага» Кравчука

Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН подтвердил готовность самопровозглашенной республики к отказу Украины от Минских договоренностей.

«В отличие от Украины, мы придерживаемся своих обязательств. У нас есть альтернативные предложения, и мы их заявим, как только Украина официально выйдет из Минских соглашений. Как только нормандской уже, надеюсь, тройкой, а не четверкой будут назначены санкции в отношении Украины, которая не выполнила международно-признанный вариант выхода из конфликта в Донбассе. Россия регулярно указывает на нарушение Украиной Минских соглашений», - сказал Мирошник.

В этом случае, отметил он, многое будет зависеть от позиции Москвы. По его словам, в Донбассе готовы, в том числе, и к сценарию вхождения в состав России.

«Альтернатива есть. Она учитывает итоги референдумов в мае 2014 года на территориях тогдашних Луганской и Донецкой областей, учитывает внутреннюю повестку и настроения людей, уставших от войны с Украиной на протяжении шести лет. Как только Украина выйдет из Минских соглашений, признает, что она является виновницей их невыполнения, мы заявим свою версию решения конфликта», - добавил представитель ЛНР.

В конце сентября полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в отсутствии прогресса в исполнении минских договоренностей. По его словам , Украина тормозит все договорённости о прекращении огня, а также что украинцы являются источником нарушения мирного режима. Грызлов призвал международных посредников потребовать от Киева ответственного отношения в целях достижения мира в юго-восточной части Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «возвращение» Крыма - его главные приоритеты. Об этом украинский лидер сообщил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Ранее местные СМИ опубликовали все пять вопросов Зеленского к гражданам страны. Они коснутся поддержки украинцами идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории ДНР и ЛНР, сокращения количества депутатов до 300, легализации марихуаны в медицинских целях и права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.