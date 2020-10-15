Донбасс и депутаты. На Украине назвали главный интерес Зеленского

«Первый вопрос, который может иметь практическую ценность, это вопрос свободной экономической зоны в Донбассе. Вполне возможно, что после решения конфликта Украина будет пытаться наполнить понятие «особый статус Донбасса» тем, что там будет предложено создать свободную экономическую зону. Это тоже особый статус. Второй вопрос – это сокращение количества депутатов до 300 человек. Если народ поддержит, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Верховной рады. И над нынешним составом будет подвешен дамоклов меч роспуска, потому что он не соответствует чаяньям граждан. Это будет дополнительный стимул для работы депутатов. Эти два вопроса будут наиболее важными. Все остальные носят проходной характер», - сказал Бондаренко.

По его словам, сам смысл опроса – это привлечение граждан на избирательные участки и усиление позиции «Слуги народа» в ходе выборов. Попытка вернуть свой рейтинг, укрепить пошатнувшиеся позиции.

Политолог не считает, что предложение создать свободную экономическую зону в Донбассе нацелено на изменение условий интеграции неподконтрольных Киеву территорий.

«Сам путь интеграции прописан в Минских договоренностях. Создание свободной экономической зоны должно быть после интеграции. Второй вариант, если интеграция Донбасса не удастся, тогда это то, что будет предложено оставшейся части, подконтрольной Киеву. Чтобы показать, что эта территория развивается, а ДНР и ЛНР приходят в упадок. Создать витрину для людей на неподконтрольных территориях», - заключил собеседник НСН.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал опрос болтовней, которая не изменит жизнь украинцев к лучшему.

