В ЛНР нашли альтернативу Минским соглашениям

Если Украина откажется от Минских соглашений, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «пойдут своим путем». Об этом заявила полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.

Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН подтвердил готовность самопровозглашенной республики к отказу Украины от Минских договоренностей.