В ЛНР нашли альтернативу Минским соглашениям
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах рассказал НСН, что будет делать самопровозглашенная республика в случае отказа Украины от Минских соглашений.
Если Украина откажется от Минских соглашений, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «пойдут своим путем». Об этом заявила полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.
Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН подтвердил готовность самопровозглашенной республики к отказу Украины от Минских договоренностей.
«В отличие от Украины, мы придерживаемся своих обязательств. У нас есть альтернативные предложения, и мы их заявим, как только Украина официально выйдет из Минских соглашений. Как только нормандской уже, надеюсь, тройкой, а не четверкой будут назначены санкции в отношении Украины, которая не выполнила международно-признанный вариант выхода из конфликта в Донбассе. Россия регулярно указывает на нарушение Украиной Минских соглашений», - сказал Мирошник.
В этом случае, отметил он, многое будет зависеть от позиции Москвы.
«Альтернатива есть. Она учитывает итоги референдумов в мае 2014 года на территориях тогдашних Луганской и Донецкой областей, учитывает внутреннюю повестку и настроения людей, уставших от войны с Украиной на протяжении шести лет. Как только Украина выйдет из Минских соглашений, признает, что она является виновницей их невыполнения, мы заявим свою версию решения конфликта. Она зависит, прежде всего, от позиции Российской Федерации, от ее готовности принять республики Донбасса в свой состав», - заключил собеседник НСН.
Ранее Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.
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