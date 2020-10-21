Новости за ночь: Кравчук рассказал о реинтеграции Донбасса в четыре этапа

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР должна проходить в четыре этапа. Об этом первый президент Украины заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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По мнению Кравчука, это: прекращение боевых действий, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти там, а также принятие законов экономического характера, пишет «Газета.ру».

Кравчук отметил, что это огромный пакет документов, передает Ura.ru.

Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, что будет делать самопровозглашенная республика в случае отказа Украины от Минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид КравчукДонбассУкраина
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