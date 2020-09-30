Грызлов обвинил Киев в неисполнении минских договоренностей

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в отсутствии прогресса в исполнении минских договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грызлов, Украина тормозит все договорённости о прекращении огня в Донбассе, а также что украинцы являются источником нарушения мирного режима. Грызлов призвал международных посредников потребовать от Киева ответственного отношения в целях достижения мира в юго-восточной части Украины.

Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе видеоконференции контактной группы, которая состоялась в среду. В контактную группу по урегулированию в Донбассе входят представители Украины, РФ и Белоруссии. Украинскую делегацию возглавляет первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сменил на этом посту Леонида Кучму 30 июля.

