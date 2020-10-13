Война или мир. Что спросит Зеленский у украинцев на выборах?

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал «пять важных вопросов» к ним.

«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не «независимых» экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай», - цитирует РИА Новости украинского лидера.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал возможные темы, которые будут отражены в вопросах Зеленского

«В первую очередь, это отношение к проблеме войны и мира, к ситуации в Донбассе. Зеленскому необходимо заручиться поддержкой народа во многих вопросах на переговорных площадках. В частности, что думают украинцы по поводу выборов в Донбассе, реинтеграции Донбасса и вообще Минских договоренностей. Это вопросы, связанные с геополитическим вектором развития Украины. Зеленский хочет понять, существует ли критическая масса граждан Украины, которые готовы к членству в ЕС и НАТО. Могут быть вопросы по социальным инициативам, по пенсионному фонду», - перечислил Бондаренко.