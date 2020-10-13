Война или мир. Что спросит Зеленский у украинцев на выборах?
Руководитель фонда «Украинская политика» в эфире НСН назвал возможные темы, которые будут отражены в вопросах президента Украины в бюллетенях на выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал «пять важных вопросов» к ним.
«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не «независимых» экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай», - цитирует РИА Новости украинского лидера.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал возможные темы, которые будут отражены в вопросах Зеленского
«В первую очередь, это отношение к проблеме войны и мира, к ситуации в Донбассе. Зеленскому необходимо заручиться поддержкой народа во многих вопросах на переговорных площадках. В частности, что думают украинцы по поводу выборов в Донбассе, реинтеграции Донбасса и вообще Минских договоренностей. Это вопросы, связанные с геополитическим вектором развития Украины. Зеленский хочет понять, существует ли критическая масса граждан Украины, которые готовы к членству в ЕС и НАТО. Могут быть вопросы по социальным инициативам, по пенсионному фонду», - перечислил Бондаренко.
Зеленский знает по социологическим опросам, какие сейчас настроения у граждан Украины, добавил политолог.
«Они хотят мира, но на условиях, которые бы не были похожи на капитуляцию. Главный камень преткновения в Донбассе, это когда передавать контроль над границей – до выборов или после. Думаю, будет и об этом вопрос», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, такой опрос может повысить популярность Зеленского среди украинцев.
«Когда президент задает цель, задает фарватер и заставляет идти за ним все остальные политические силы и все общество, волей-неволей у него повышается рейтинг», - отметил эксперт.
Однако обязательного характера итоги голосования для Зеленского иметь не будут.
«Это не референдум. Это плебисцит, который не носит обязательный характер. Это опрос населения, который президент может принять к сведению. Подводных камней я тут не вижу. Разве что может быть низкая явка избирателей на избирательные участки», - заключил Бондаренко.
Ранее Константин Бондаренко рассказал НСН, зачем Украина пытается создать информационный шум при отсутствии желания решить проблему Донбасса.
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