Зеленский назвал возвращение Крыма своей главной целью

Зеленский сообщил, что власти пытаются найти действенные инструменты для возвращения этих территорий. По его словам, Киев создает формат «Крымская платформа», в рамках которой планируется обсуждение «возвращения» полуострова в состав Украины. Зеленский также сообщил, что рассказал об этой инициативе представителям ЕС, Великобритании, Канады, Турции.

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил ранее, что Киев смог бы «вернуть» Крым через Белоруссию с помощью этнической диаспоры, напомнив, что этой республике живет полмиллиона этнических украинцев. В свою очередь, член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько рассказал в эфире НСН, что украинская диаспора озабочена выживанием, а не созданием «империи».



