Зеленский назвал возвращение Крыма своей главной целью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что мир в Донбассе и «возвращение» Крыма - его главные приоритеты.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передает RT.

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Зеленский сообщил, что власти пытаются найти действенные инструменты для возвращения этих территорий. По его словам, Киев создает формат «Крымская платформа», в рамках которой планируется обсуждение «возвращения» полуострова в состав Украины. Зеленский также сообщил, что рассказал об этой инициативе представителям ЕС, Великобритании, Канады, Турции.

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил ранее, что Киев смог бы «вернуть» Крым через Белоруссию с помощью этнической диаспоры, напомнив, что этой республике живет полмиллиона этнических украинцев. В свою очередь, член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько рассказал в эфире НСН, что украинская диаспора озабочена выживанием, а не созданием «империи».


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымВладимир Зеленский
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