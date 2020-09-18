В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса

Реинтеграция Донбасса произойдёт не сразу после окончания войны на востоке Украины, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной раде.

По его словам, речь идёт о так называемой безопасной реинтеграции, которая «не порвёт страну».

Резников полагает, что такой процесс будет длиться «минимум одно поколение» и займёт по меньшей мере 25 лет, передаёт РИА ФАН.

Ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, тем самым продолжая отталкивать от себя регион, пишет «Свободная пресса».

