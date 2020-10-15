Политолог разгромил «пять вопросов Зеленского»: «Ничего, кроме популизма»

«Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием», - сказал он.

Специалист также обратил внимание на вопрос о сроках для коррупционеров.

«Ничего, кроме популизма, не видно. Если бы он хотел бороться с коррупцией, то занимался бы, а не спрашивал. Спрашивать "на сколько лет посадить коррупционера" непринципиально. Наказание должно быть неотвратимо, а жестокость здесь не на первом плане», - подчеркнул Дудчак.

Недоумение у него вызвал и вопрос по поводу Будапештского меморандума. «Если можете выполнять – выполняйте, нет – так нет. Непонятно, зачем он этом спрашивать у населения. Это попытка делегировать ответственность. Меморандум – не документ, условия которого необходимо выполнять», - напомнил он.

Дудчак также раскритиковал вопрос о Донбассе.

«Непонятно, какие территории они имеют в виду: которые находятся под контролем Украины или неподконтрольные? Вообще, давно надо было снять блокаду с Донбасса, установить нормальное транспортное сообщение, а не издеваться над людьми. Но это еще не скоро увидим», - сказал он.

По его словам, Зеленский изобретает попытки повысить популярность. «Этот опрос никаких юридических последствий не имеет. Его даже нельзя назвать референдумом. Пиариться они умеют, не знаю, добавит ли это им очков», - резюмировал он.

Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 13 октября. Он должен пройти параллельно с местными выборами. Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента России Владимира Путина. Он также пообещал народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратят военные действия.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Россия, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность.

