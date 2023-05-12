Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием, эта тенденция сохранится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на решение Великобритании передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо», - сказал он.

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До этого он также говорил, что передача Лондоном Киеву ракет Storm Shadow потребует адекватного ответа от российских военных,

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он и премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак приняли решение предоставить Украине вооружение большей дальности. Выступая в палате общин он подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, но не стал раскрывать какие-либо детали поставок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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