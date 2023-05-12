Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием, эта тенденция сохранится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на решение Великобритании передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо», - сказал он.