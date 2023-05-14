В США заявили, что не могут восполнить потери ВСУ
14 мая 202309:05
Страны Запада не имеют возможности восполнить украинским военным потери бронетехники, сообщил в интервью журналиста Стивена Гарднера экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
По его словам, с начала спецоперации украинская армия потеряли около 10 тысяч бронемашин и восполнить это нельзя. Эксперт указал на высокую эффективность работы армии РФ в уничтожении бронетехники.
Как сообщалось ранее, спецслужбы Украины объявили набор в «колл-центры» для вымогания денег у россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru