В США заявили, что не могут восполнить потери ВСУ

Страны Запада не имеют возможности восполнить украинским военным потери бронетехники, сообщил в интервью журналиста Стивена Гарднера экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

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По его словам, с начала спецоперации украинская армия потеряли около 10 тысяч бронемашин и восполнить это нельзя. Эксперт указал на высокую эффективность работы армии РФ в уничтожении бронетехники.

Как сообщалось ранее, спецслужбы Украины объявили набор в «колл-центры» для вымогания денег у россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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