Германия собирается сделать Украине крупную поставку военной техники
Военную технику стоимостью в €2,7 млрд. собирается отправить Германия, сообщает Spiegel.
Немецкое правительство намерено поставить партию техники для ВСУ «в ближайшие недели и месяцы», пишет Газета.ru.
По данным издания, на Украину могут прийти 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы, пишет Газета.ru.
Немецкое издание считает, что о военной помощи Киеву власти сообщат 14 мая, когда в Ахене состоится награждение президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого. Журналисты пишут, что президент Украины приедет в Германию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о переносе наступления ВСУ намекнул Западу о возможном провале планируемого удара, сообщает New York Times, ссылаясь на мнение экспертов. Заявление украинского лидера о переносе наступления ВСУ должно поторопить западных партнеров в поставках оружия, считает киевский аналитик Мария Золкина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru