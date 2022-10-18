«Расслабились» и отдали «ключик»: ВСУ притормозили, Россия жмёт на Бахмут
Российские войска ведут активные наступательные действия на донецком фронте, тем временем Киев признает, что «расслабился» и находится не в самом лучшем положении.
Россия нашла «ключик» к украинской системе противовоздушной обороны и намерена заставить ПВО выпустить весь имеющийся в распоряжении Киева ракетный запас во время атак дронами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», - сказал Арестович и подчеркнул, что в таком режиме российские военные могут действовать два-три месяца.
Так, удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. В тот же день, 10 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября показал в своем Telegram-канале карту ударов по объектам украинской инфраструктуры. Он отметил, что если теракты продолжатся, то Киев будет ждать более жесткий ответ.
«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», - сказал Володин.
Между тем сегодня утром, 18 октября, была объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. Об этом сообщили украинское агентство Униан и ряд глав регионов. Так, городская администрация Киева в своем Telegram-канале призвала граждан срочно проследовать в укрытие.
На фоне массированных обстрелов по украинской инфраструктуре, дела на фронте развернулись в сторону России. Как заявил 17 октября Алексей Арестович, украинским воскам не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово (ЛНР).
«Украина немножко расслабилась… Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто», - сказал Арестович.
Также советник главы офиса Зеленского отметил, что боевые действия на Украине переходят в следующую стадию, которая «будет отнюдь не простой» для Киева, а российская сторона «нашла способы и приемы ведения боевых действий», которые для Украины сейчас представляют значительную проблему. При этом советник главы офиса Зеленского не исключил, что на Украине потребуется дополнительная мобилизация.
Так, Минобороны РФ 17 октября тоже сообщало о срыве нескольких попыток наступления войск Украины. Как заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, российские военные сорвали атаки ВСУ на Лисичанском (ДНР) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях.
«На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области», - указал Конашенков.
Так, замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что у войск России есть план взять под контроль Бахмут в Донецкой области до конца октября. По ее словам, вокруг Бахмута идет наступление россиян, однако ВСУ делают все возможное, чтобы удержать противника на окраинах города.
Telegram-канал WarGonzo 17 октября также сообщал, что на донецком фронте идет атака российских войск в направлении населенного пункта Победа. Отмечалось, что если этот тактический ход будет успешным, то Вооруженные Силы РФ смогут выйти с юго-запада на укрепленный район ВСУ в Марьинке. Также военкоры подчеркнули, что в районе Бахмута российская сторона ведет наступательные действия, в результате которых они смогли продвинуться к юго-востоку от Соледара.
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