«Расслабились» и отдали «ключик»: ВСУ притормозили, Россия жмёт на Бахмут

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», - сказал Арестович и подчеркнул, что в таком режиме российские военные могут действовать два-три месяца.

Так, удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. В тот же день, 10 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября показал в своем Telegram-канале карту ударов по объектам украинской инфраструктуры. Он отметил, что если теракты продолжатся, то Киев будет ждать более жесткий ответ.