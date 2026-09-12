Минсельхоз работает над возможностью ввоза жирафов из ЮАР
Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает вариант доставки жирафов из Южно‑Африканской Республики. Ключевым препятствием сейчас остаётся подбор подходящей карантинной площадки для обследования животных. Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью «Вестям» во время работы саммита БРИКС.
По словам министра, она поручила специалистам Россельхознадзора организовать поездку в ЮАР, чтобы провести карантин и затем доставить жирафов в Россию. При этом процесс осложняется тем, что пока не удаётся найти подходящую площадку для проверки животных. Оксана Лут отметила, что уже второй год ведутся переговоры с представителями ЮАР — российская сторона стремится получить хотя бы одного жирафа, чтобы отработать процедуру проверки и благополучно ввезти животное в страну.
Министр напомнила, что поставки жирафов и других животных из ЮАР в Россию не осуществляются с 2012 года из‑за вспышки ящура. Она также сообщила, что неоднократно получала обращения от зоопарков: учреждения просят помочь с поставкой жирафов, поскольку из‑за отсутствия пополнения популяции животные постепенно вымирают, и есть риск, что в будущем дети уже не смогут увидеть их вживую.
Ранее Московский суд признал информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, запрещенной к распространению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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