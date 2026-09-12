Минсельхоз работает над возможностью ввоза жирафов из ЮАР

По словам министра, она поручила специалистам Россельхознадзора организовать поездку в ЮАР, чтобы провести карантин и затем доставить жирафов в Россию. При этом процесс осложняется тем, что пока не удаётся найти подходящую площадку для проверки животных. Оксана Лут отметила, что уже второй год ведутся переговоры с представителями ЮАР — российская сторона стремится получить хотя бы одного жирафа, чтобы отработать процедуру проверки и благополучно ввезти животное в страну.

Министр напомнила, что поставки жирафов и других животных из ЮАР в Россию не осуществляются с 2012 года из‑за вспышки ящура. Она также сообщила, что неоднократно получала обращения от зоопарков: учреждения просят помочь с поставкой жирафов, поскольку из‑за отсутствия пополнения популяции животные постепенно вымирают, и есть риск, что в будущем дети уже не смогут увидеть их вживую.

Ранее Московский суд признал информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, запрещенной к распространению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

