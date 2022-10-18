Арестович: Россия нашла «ключик» к украинской ПВО

«Этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами», — цитирует Арестовича РИА Новости.

По словам советника, у России есть запас в 2,4 тысячи беспилотников, пишет РИА ФАН. Арестович добавил, что российские военные могут действовать в таком режиме два-три месяца, отмечает Газета.ру.

Вооруженные силы РФ 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре, используя в том числе дроны-камикадзе.

