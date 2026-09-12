В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек, один погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали о госпитализации 11 пострадавших пассажиров транспорта. Уточняется, что еще девять раненых, включая одного ребенка, от госпитализации отказались.

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ДТП случилось на 122-м км автодороги Пермь – Березники, в районе населенного пункта Челва. Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем под Пермью 12 сентября.

При столкновении водитель машины погиб. В салоне транспорта находились 44 человека, среди которых было двое несовершеннолетних.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП на трассе М-8 под Архангельском погибли трое детей, всего жертвами аварии стали 13 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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