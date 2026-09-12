В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек, один погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали о госпитализации 11 пострадавших пассажиров транспорта. Уточняется, что еще девять раненых, включая одного ребенка, от госпитализации отказались.