«Китайскую шкатулку» с ценами в РФ назвали нормальным экономическим явлением

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что в последние месяцы в стране существенно ускорился рост цен. По ее словам, Банк России должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию. Остапкович подчеркнул, что одновременное снижение и рост цен — это нормально.

«То, что какие-то цены снижаются, какие-то — растут, — это абсолютно нормальное экономическое явление. Так происходит во всех странах, и так свидетельствует экономическая теория. Росстат считает среднюю цену товаров и услуг. То есть какой-то товар, условно — картошка, может подорожать на 20-30%, а что-то может упасть на 5-7%. На это не надо обращать внимание. Ничего равномерно в динамике цен не происходит, потому что цены строятся от спроса и предложений. Где высокий спрос и меньше предложений, цены растут на дефицит. Если где-то наоборот — цены падают», - отметил он.