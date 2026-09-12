«Китайскую шкатулку» с ценами в РФ назвали нормальным экономическим явлением
Эксперт Георгий Остапкович в эфире НСН сообщил, что не ждет скачка цен в РФ.
Рост цен на продовольственные товары в России будет зависеть от урожая, а на импортные товары — от курса рубля, и, если он будет ослабевать, все импортные позиции подорожают, подешевеет то, что будет в дефиците. Об этом в беседе с НСН заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее «Известия» сообщили, что цены в России одновременно снижаются и растут. Например, летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию, но бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сравнили такую разнонаправленную динамику с «китайской шкатулкой», когда за одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. Согласно оценкам аналитиков, осенью тренд развернется — сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что в последние месяцы в стране существенно ускорился рост цен. По ее словам, Банк России должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию. Остапкович подчеркнул, что одновременное снижение и рост цен — это нормально.
«То, что какие-то цены снижаются, какие-то — растут, — это абсолютно нормальное экономическое явление. Так происходит во всех странах, и так свидетельствует экономическая теория. Росстат считает среднюю цену товаров и услуг. То есть какой-то товар, условно — картошка, может подорожать на 20-30%, а что-то может упасть на 5-7%. На это не надо обращать внимание. Ничего равномерно в динамике цен не происходит, потому что цены строятся от спроса и предложений. Где высокий спрос и меньше предложений, цены растут на дефицит. Если где-то наоборот — цены падают», - отметил он.
По его словам, какие именно категории подорожают, зависит от урожая.
«Здесь масса различных факторов. В основном людей интересуют продовольственные товары, потому что именно от этого зависит человек, и особенно влияние на низкодоходное население. У них продовольствие доходит до 50%, а то и до 55%, в общем потреблении. По данным Росстата, в среднем россиянин тратит на продовольствие 38% своих доходов. Но если человек получает, условно говоря, миллион, то он может тратить 10%. Если человек получает МРОТ — 27 тысяч, он может тратить на продовольствие 50-60%. Поэтому продовольствие наиболее чувствительное. Продовольствие — это сельскохозяйственный продукт. Он зависит от урожая, сбора и от цены. Как он себя ведет? Центральный банк предвидит общую инфляцию в конце года в 6,5%. Они позитивисты, значит будет в районе 7%. Но это средняя температура по палате. Скачка цен я не жду. В принципе эта цифра макроэкономически позволяет надеяться, что средняя инфляция будет максимально 7%. Что подорожает — все зависит от урожая», - объяснил он.
При этом, на формирование цен повлияет и изменение курса рубля, добавил Остапкович.
«Многое зависит от курса рубля, потому что у каждого россиянина в наборе потребления примерно 30-35% — это импортные товары. Это критический импорт: бананы, ананасы, мандарины — то, что мы просто физически не выращиваем. Бытовая техника. Если рубль будет ослабевать, значит все импортные товары начнут дорожать. Подешевеет то, что будет в дефиците. Будет слабый урожай чего-то, значит этот товар тут же подешевеет», - уточнил научный руководитель.
Он рассказал, что для снижения цен необходимы конкуренция на рынке и снижение налогов.
«Главное в борьбе с ценами — это конкуренция, то есть не создавать монополистов. Они, как правило, ставят любые цены. У нас в сельском хозяйстве близкое к монопольному производство. Нужно как-то диверсифицировать рынки, чтобы было много участников, и они будут бороться за сбыт и снижать цену. Плюс, если хотите снизить цену, снимайте налоги, не повышайте или оставляйте их, как минимум, на месте. У нас второй год идет повышение налогов, значит растут издержки. А издержки по налогам все предприниматели загоняют в конечную цену. Убирайте всякие административные барьеры, не надо перегружать бизнес административной нагрузкой. Конкуренция, свобода бизнеса, денежная кредитная политика банка, делайте ставки. Если вы продаете какие-то товары для населения, может быть, Центробанк введет пониженную ставку кредитов», - заключил собеседник НСН.
Ранее доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшее время цены на овощи в России стабилизируются, так как начинается активный сбор урожая.
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